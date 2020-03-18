Пандемія COVID-19: прикордонники пропускатимуть українців в окупований Крим з урахуванням причини поїздки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прикордонники зможуть пропускати українців на в‘їзд і виїзд з Криму під час карантину з урахуванням гуманітарних потреб таких пересувань, пише УНН з посиланням на джерело у Мінреінтеграції України.
“Кілька слів про перетин адміністративного кордону з Кримом в умовах карантину. Мінреінтеграції з моменту введення обмежень на перетин КПВВ в Донецькій, Луганській і Херсонській областях уважно слідкує за ситуацією, знаходячись у безперервному контакті з місцевими адміністраціями, прикордонниками, а також громадськими організаціями, які опікуються тематикою тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми вже бачимо тенденції. По усіх КПВВ ми спостерігаємо суттєве зменшення потоку людей і транспорту”, — повідомило джерело.
Порівняно з “докарантинним” часом на Луганщині кількість перетинів зменшилась в 11 разів, на Донеччині — у 8-9, в Херсонській області — приблизно втричі.
Але є особливості. Зокрема, на КПВВ в Херсонській області порівняно більша кількість відмов у перетині. Спрацьовують різні чинники, є багато нестандартних життєвих ситуації, люди дійсно потребують допомоги. Хтось перевозить стареньку бабусю, яка немає документів, хтось живе в Криму, але працює на Херсонщині, чи навпаки. І ми робимо все, щоб максимально оперативно знайти рішення.
Зокрема, тільки що на засіданні КМУ було спрощено механізм перетину КПВВ на адмінкордоні з Кримом: Кабінет міністрів внес зміни до свого розпорядження N291-р від 14 березня 2020 року, надавши Державній прикордонній службі України пропускати українців на в‘їзд до АР Крим та виїзд з АР Крим під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ за навяності гуманітарних потреб.
“Виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь та в‘їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій”, — сказано в розпорядженні.
“Прикордонники фізично присутні на КПВВ і можуть діяти оперативно. Це пришвидшить процес. Ми продовжуємо працювати над вдосконаленням алгоритмів, щоб зняти усі можливі проблеми. Хочу подякувати усім колегам у місцевих адміністраціях, нашим прикордонникам, громадським організаціям і правозахисникам, які допомагають нам працювати більш ефективно”, — додав співрозмовник агентства.
Додамо, раніше стало відомо, що роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом було тимчасово припинено.