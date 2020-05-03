Представництво Президента в Криму допомогло всім бажаючим перетнути адмінкордон – Кориневич
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Представництво Президента України в Криму допомогло перетнути адмінкордон між тимчасово окупованим Росією Кримом і материковою Україною всім, хто 1-2 травня звернувся по допомогу. Про це написав у соцмережі Facebook Постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич, передає кореспондент УНН.
За його словами, 1 травня звернулися троє громадян України і всі троє в результаті перетнули адміністративний кордон. 2 травня увечері в представництво звернулася ще одна громадянка, їй вже допомогли і вона теж перетнула адмінкордон.
“Захист прав кримчан займає ключове місце у нашій роботі. Відповідно, ми завжди намагаємося допомагати нашим громадянам у вирішенні проблемних питань. 1 травня 2020 року до нас звернулися троє громадян України і всі троє в результаті перетнули адміністративну межу. Саме Представництво безпосередньо сприяло перетину адміністративної межі двома з цих громадян 1 травня 2020 року”, — написав Кориневич.
Він повідомив, що одна громадянка з цих трьох перетнула адмінмежу і її звернення носило більше консультаційний характер.
“2 травня ввечері до нас звернулася ще одна громадянка, їй уже допомогли і вона перетнула адмінмежу. Також сьогодні 2 травня за нашим клопотанням, яке було здійснене як реакція на відкрите звернення та за зверненням відповідної громадянки, був здійснений пропуск однієї з громадянок, про яку зазначалося у відкритому зверненні. Більше звернень з питання перетину адміністративної межі протягом 1-2 травня 2020 року ми не отримували. Всі громадяни, які до нас звернулися, перетнули адміністративну межу”, — зазначив представник Президента.
Він зауважив також, що Представництво не підтримувало тимчасових обмежень, введених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 291-р щодо перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і зверталося з відповідними листами до Уряду.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19, уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та виїзду з неї.
Водночас джерело у Мінреінтеграції України повідомило УНН, що прикордонники зможуть пропускати українців на в‘їзд і виїзд з Криму під час карантину з урахуванням гуманітарних потреб таких пересувань.