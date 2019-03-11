Представителей крымских музеев нет в суде за "скифское золото"

"Представители крымских музеев на этот раз нет в суде. Их представляет одна из лучших юридических компаний в Нидерландах, которая вела большинство дел связанных с Россией", - сообщила она.



Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что слушание в апелляционной инстанции будет 11 марта текущего года.

В апелляционный суд в Амстердаме должна была поехать делегация в составе первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой, представителей Минюста, Минкульта, украинских музейщиков и др.

Украина ожидает положительного решения по "скифскому золоту" в апелляции.

Петренко перед заседанием отметил, что 15 февраля Украина подала дополнительные доказательства, среди которых - экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года профессора Франческо Франчиони и экспертное заключение по вопросам международного публичного права, имеющее значение для рассмотрения дела, профессора Нико Шрейвера, указали в пресс-службе министерства.

Указано, что на территории Нидерландов - более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

Добавим, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.