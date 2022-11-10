Представители власти уже близко: Ким заявил, что для Снегиревки готовят гумпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На фоне информации об освобождении Снегиревки Николаевской области глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что представители власти района уже близко и для города готовят гуманитарную помощь, передает УНН.
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Комментируя информацию об освобождении Снегиревки, Ким сказал:
"Мы будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Чтобы не открывать все карты: мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, которые долго были под оккупацией. Я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо".
Глава ОВА отметил, что гуманитарную помощь в Снегиревку планируют отправить завтра утром.
Напомним
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