Представители власти уже близко: Ким заявил, что для Снегиревки готовят гумпомощь

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Комментируя информацию об освобождении Снегиревки, Ким сказал:

"Мы будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Чтобы не открывать все карты: мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, которые долго были под оккупацией. Я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо".

Глава ОВА отметил, что гуманитарную помощь в Снегиревку планируют отправить завтра утром.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал эмодзы птички, что выглядит как намек на фоне кадров из Снегиревки, которые начали появляться в сети 10 ноября.

Аналитики DeepState отметили в Telegram, что враг покинул Снегиревку в темное время суток.