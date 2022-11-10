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Представники влади вже близько: Кім заявив, що для Снігурівки готують гумдопомогу

Представники влади вже близько: Кім заявив, що для Снігурівки готують гумдопомогу

Київ • УНН

 • 314201 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На тлі інформації про звільнення міста Снігурівка у Миколаївській області голова ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону заявив, що представники влади району вже близько і для міста готують гуманітарну допомогу, передає УНН.

Цитата

Коментуючи інформацію про звільнення Снігурівки, Кім сказав:

"Ми будемо чекати офіційних повідомлень від ЗСУ. Від себе скажу, що на зараз представники влади району вже, скажемо так, близько. Щоб не відкривати всі карти: ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами. Ми зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією тривалий час. Тому я теж хочу з вами всіма поділитись, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре".

Голова ОВА зазначив, що гуманітарну допомогу у Снігурівку планують відправити завтра зранку.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував емодзі пташки, що виглядає як натяк на тлі кадрів зі Снігурівки, які почали з'являтися у мережі 10 листопада.

Аналітики DeepState зазначили у Telegram, що ворог покинув Снігурівку у темний час доби.

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