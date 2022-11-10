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Єрмак натякнув на новини, на тлі кадрів зі Снігурівки

Єрмак натякнув на новини, на тлі кадрів зі Снігурівки

Київ • УНН

 • 384614 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував емодзі пташки, що виглядає як натяк на тлі кадрів зі Снігурівки, що почали з'являтися у мережі 10 листопада, пише УНН.

Деталі

Так, увагу на пост Єрмака звернули і в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

"Схоже, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак на щось натякає… …але ми, звісно, не розуміємо, на що! Слава Україні та нашим Збройним Силам!", - написав Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

Тим часом у мережі ширяться кадри з української Снігурівки на Миколаївщині. 

Аналітики DeepState зазначають у Telegram, що ворог залишив Снігурівку у темний час доби.

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