Єрмак натякнув на новини, на тлі кадрів зі Снігурівки

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Так, увагу на пост Єрмака звернули і в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

"Схоже, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак на щось натякає… …але ми, звісно, не розуміємо, на що! Слава Україні та нашим Збройним Силам!", - написав Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

Тим часом у мережі ширяться кадри з української Снігурівки на Миколаївщині.

Аналітики DeepState зазначають у Telegram, що ворог залишив Снігурівку у темний час доби.