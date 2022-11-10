Ермак намекнул на новости, на фоне кадров из Снегиревки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал эмодзы птицы, которая выглядит как намек на фоне кадров из Снегиревки, которые начали появляться в сети 10 ноября, пишет УНН.
Детали
Так, внимание на пост Ермака обратили и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.
"Похоже, что глава Офиса Президента Андрей Ермак на что-то намекает… …но мы, конечно, не понимаем, на что! Слава Украине и нашим Вооруженным Силам!", - написал Центр стратегических коммуникаций в Telegram.
Тем временем в сети распространяются кадры из украинской Снегиревки Николаевской области.
Аналитики DeepState отмечают в Telegram, что враг покинул Снегиревку в темное время суток.