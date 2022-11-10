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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак намекнул на новости, на фоне кадров из Снегиревки

Ермак намекнул на новости, на фоне кадров из Снегиревки

Киев • УНН

 • 384613 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал эмодзы птицы, которая выглядит как намек на фоне кадров из Снегиревки, которые начали появляться в сети 10 ноября, пишет УНН.

Детали

Так, внимание на пост Ермака обратили и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

"Похоже, что глава Офиса Президента Андрей Ермак на что-то намекает… …но мы, конечно, не понимаем, на что! Слава Украине и нашим Вооруженным Силам!", - написал Центр стратегических коммуникаций в Telegram.

Тем временем в сети распространяются кадры из украинской Снегиревки Николаевской области. 

Аналитики DeepState отмечают в Telegram, что враг покинул Снегиревку в темное время суток.

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