Представители Украины завоевали 12 медалей чемпионата Европы по кикбоксингу

В активе "сине-желтой" команды 12 завоеванных наград. Чемпионом Европы в разделе К1 стал Алексей Сердюк. В финале 51 кг он одолел представителя Азербайджана.

Обладателями серебряных медалей в К1 является Сергей Герасименко (57 кг), Виталий Дубина (71 кг) и Виталий Корчак (86 кг). В лайт-контакте в весе до 84 кг вице-чемпионом Старого Света стал Даниил Демчишин.

На третью ступень пьедестала почета в лоу-кик поднялся Артур Закирко (71 кг). Бронзовым призером континентального первенства в лайт-контакте стал Артем Белов (89 кг). Остальные отличия бронзового сорта было получено в К1 благодаря усилиям Марии Белкиной (48 кг), Натальи Мартюхиной (60 кг), Орфан Сананзаде (63,5 кг), Юрия Перетятько (67 кг) и Романа Головатюка (свыше 91 кг).

Примечательно, что кроме наград, украинские спортсмены завоевали 6 лицензий на Всемирные игры 2017 года, которые летом будет принимать польский Вроцлав. Обладателями лицензий стали Орфан Сананзаде, Юрий Перетятько, Роман Головатюк, Виталий Дубина, Виталий Корчак и Наталья Мартюхина.

Напомним, что кикбоксинг стал одним из четырех новых спортивных дисциплин, которые пополнили соревновательную программу Всемирных игр-2017.

Как сообщал УНН, украинка А.Турчин получила "бронзу" на турнире по дзюдо в Абу-Даби .