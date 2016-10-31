Представники України вибороли 12 медалей чемпіонату Європи з кікбоксингу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З 25 по 29 жовтня в Мариборі (Словенія) пройшов чемпіонат Європи 2016 року з кікбоксингу WAKO. Змагання серед чоловіків й жінок проходили в трьох розділах: К1, лоу-кік та лайт-контакт, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
В активі "синьо-жовтої" команди 12 завойованих нагород. Чемпіоном Європи у розділі К1 став Олексій Сердюк. У фіналі 51 кг він здолав представника Азербайджану.
Володарями срібних медалей в К1 є Сергій Герасименко (57 кг), Віталій Дубіна (71 кг) та Віталій Корчак (86 кг). В лайт-контакті у вазі до 84 кг віце-чемпіоном Старого Світу став Данило Демчишин.
На третю сходинку п’єдесталу пошани в лоу-кік піднявся Артур Закирко (71 кг). Бронзовим призером континентальної першості у лайт-контакті став Артем Бєлов (89 кг). Решта відзнак бронзового ґатунку була здобута в К1 завдяки зусиллям Марії Бєлкіної (48 кг), Наталії Мартюхіної (60 кг), Орфана Сананзаде (63,5 кг), Юрія Перетятька (67 кг) та Романа Головатюка (понад 91 кг).
Примітно, що крім нагород, українські спортсмени вибороли 6 ліцензій на Всесвітні ігри 2017 року, які влітку прийматиме польський Вроцлав. Володарями ліцензій стали Орфан Сананзаде, Юрій Перетятько, Роман Головатюк, Віталій Дубіна, Віталій Корчак і Наталія Мартюхіна.
Нагадаємо, що кікбоксинг став одним з чотирьох нових спортивних дисциплін, які поповнили змагальну програму Всесвітніх ігор-2017.
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