Представители Украины и Румынии обсудили возможность открытия дополнительных пунктов пропуска
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня представители Украины и Румынии обсудили возможность открытия дополнительных пунктов пропуска на Закарпатье. Обсуждение состоялось во время рабочей встречи на территории пропускного пункта "Халмеу" министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и представителей Румынской железной дороги и органов местного самоуправления приграничных уездов Румынии, передает корреспондент УНН.
Было принято решение о необходимости разработки проектов открытия дополнительных пропускных пунктов между двумя странами в рамках Закарпатья.
"На 300 км общей границы на Закарпатье мы имеем два пропускных пункта. Зато с Венгрией их количество значительно больше. Украина и Румыния заинтересованы в развитии пограничной инфраструктуры. При разработке соответствующих проектов мы обязательно будем ссылаться на мнение местного населения, которое исторически связано в течение длительного времени. Сегодня мы обсудили возможность открытия двух дополнительных пропускных пунктов на границе с Румынией. Планируем начать реализацию этих проектов уже в 2017 году ", - отметил В.Омелян.
На встрече присутствовали с румынской стороны заместитель директора движения поездов Румынской железной дороги (РЖД) г. Бухарест Хорацио Ионеску, главный специалист по инвестициям в РЖД г.Бухарет Лука Иримес, начальник отдела перевозок РЖД г.Клуж Напока Кришан Иоанн, а также представители румынского уезда Сатэ Маре - префект уезда Раду Буд, председатель уездного совета Патоки Чабо, публичный менеджер в учреждении Префектуры Кристиан Марита.
Напомним, как сообщал УНН, Министр инфраструктуры пообещал посодействовать в обустройстве нового КПП на Закарпатье .