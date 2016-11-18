Представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 12684 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 26615 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60826 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132389 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196071 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189092 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210324 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196585 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151936 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152874 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181650 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119097 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 28229 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71456 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 49735 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 473620 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312740 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375467 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487223 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119097 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181650 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125206 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160237 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183471 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску

Представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску

Київ • УНН

 • 11980 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску на Закарпатті. Обговорення відбулось під час робочої зустрічі на території пропускного пункту "Халмеу" міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та представників Румунської залізниці і органів місцевого самоврядування прикордонних повітів Румунії, передає кореспондент УНН.

Було ухвалено рішення про необхідність розробки проектів відкриття додаткових пропускних пунктів між двома країнами у межах Закарпаття.

"На 300 км спільного кордону на Закарпатті ми маємо два пропускних пункти. Натомість з Угорщиною їхня кількість значно більша. Україна та Румунія зацікавлені у розвитку прикордонної інфраструктури. При розробці відповідних проектів ми обов'язково будемо посилатись на думку місцевого населення, яке історично пов'язано протягом тривалого часу. Сьогодні ми обговорили можливість відкриття двох додаткових пропускних пунктів на кордоні з Румунією. Плануємо розпочати реалізацію цих проектів вже у 2017 році", - зазначив В.Омелян.

На зустрічі були присутні з румунської сторони заступник директора руху поїздів Румунської залізниці (РЗ) м.Бухарест Хораціу Іонеску, головний спеціаліст з інвестицій в РЗ м.Бухарет Лука Ірімес, начальник відділу перевезень РЗ м.Клуж Напока Крішан Іоан, а також представники румунського повіту Сате Маре - префект повіту Раду Буд, голова повітової ради Патокі Чабо, публічний менеджер в установі Префектури Крістіан Маріта.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міністр інфраструктури пообіцяв посприяти в облаштуванні нового КПП на Закарпатті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85