Представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні представники України та Румунії обговорили можливість відкриття додаткових пунктів пропуску на Закарпатті. Обговорення відбулось під час робочої зустрічі на території пропускного пункту "Халмеу" міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та представників Румунської залізниці і органів місцевого самоврядування прикордонних повітів Румунії, передає кореспондент УНН.
Було ухвалено рішення про необхідність розробки проектів відкриття додаткових пропускних пунктів між двома країнами у межах Закарпаття.
"На 300 км спільного кордону на Закарпатті ми маємо два пропускних пункти. Натомість з Угорщиною їхня кількість значно більша. Україна та Румунія зацікавлені у розвитку прикордонної інфраструктури. При розробці відповідних проектів ми обов'язково будемо посилатись на думку місцевого населення, яке історично пов'язано протягом тривалого часу. Сьогодні ми обговорили можливість відкриття двох додаткових пропускних пунктів на кордоні з Румунією. Плануємо розпочати реалізацію цих проектів вже у 2017 році", - зазначив В.Омелян.
На зустрічі були присутні з румунської сторони заступник директора руху поїздів Румунської залізниці (РЗ) м.Бухарест Хораціу Іонеску, головний спеціаліст з інвестицій в РЗ м.Бухарет Лука Ірімес, начальник відділу перевезень РЗ м.Клуж Напока Крішан Іоан, а також представники румунського повіту Сате Маре - префект повіту Раду Буд, голова повітової ради Патокі Чабо, публічний менеджер в установі Префектури Крістіан Маріта.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міністр інфраструктури пообіцяв посприяти в облаштуванні нового КПП на Закарпатті.