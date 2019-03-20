Представители Тимошенко уговаривали Лазаренко отказаться от соглашения с США о возвращении средств - Омельченко

"Артур Герасимов не сказал главного - как посланцы Юлии Тимошенко приехали в США, и с его адвокатом, и с ним работали, чтобы Павел Лазаренко отказался от соглашения с США о возврате средств. Потому что Юлия Тимошенко передала, что она становится президентом и сделает так, чтобы эти средства в Украину не возвращались, и средства остались Павлу Лазаренко, и, конечно, часть останется ей. И это тоже правда", - рассказал он.

Ранее председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все, чтобы в Украине не были возвращены украденные бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко деньги.

Напомним, 6 февраля в США проходил суд над бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.