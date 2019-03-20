Представники Тимошенко вмовляли Лазаренка відмовитись від угоди з США про повернення коштів – Омельченко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Лідер "Батьківщини" та кандидат у президенти Юлія Тимошенко зробить все, щоб вкрадені Павлом Лазаренком гроші ніколи не повернулись в Україну. Таку думку в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" висловив народний депутат попередніх скликань, Герой України Григорій Омельченко, повідомляє УНН.
"Артур Герасимов не сказав головного – як посланці Юлії Тимошенко приїхали в США, і з його адвокатом, і з ним працювали, щоб Павло Лазаренко відмовився від угоди зі США про повернення коштів. Тому що Юлія Тимошенко передала, що вона стає президентом і зробить так, щоб ці кошти в Україну не поверталися, і кошти залишилися Павлу Лазаренку, і, звичайно, частина залишиться їй. І це теж правда", - розповів він.
Раніше голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що юристи і лобісти Юлії Тимошенко зробили все, щоб в Україну не були повернені вкрадені колишнім прем’єр-міністром Павлом Лазаренком гроші.
Нагадаємо, 6 лютого в США проходив суд над колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком.