Представители США инспектируют зону проведения ООС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82466 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103059 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137953 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135982 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132194 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126394 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164311 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Представители США инспектируют зону проведения ООС

Представители США инспектируют зону проведения ООС

Киев  •  УНН

 • 7813 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На территории проведения ООС, в соответствии с Венским документом 2011 года, проходит инспекция, в которой, в частности, принимают участие представители США. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

"В период с 27 ноября по 5 декабря 2018 многонациональная инспекционная группа США в составе шести человек, проводит на территории Украины инспекцию указанного района в соответствии с разделом Х "Региональные мероприятия" Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности. В состав инспекционной группы также входит представитель Королевства Дания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекционная группа США прибыла по приглашению украинской стороны с целью мониторинга военно-политической ситуации в восточном и южном регионах Украины, наблюдением за военной деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, а также "предоставление международной поддержки Вооруженным Силам Украины".

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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