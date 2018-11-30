Представители США инспектируют зону проведения ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На территории проведения ООС, в соответствии с Венским документом 2011 года, проходит инспекция, в которой, в частности, принимают участие представители США. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
"В период с 27 ноября по 5 декабря 2018 многонациональная инспекционная группа США в составе шести человек, проводит на территории Украины инспекцию указанного района в соответствии с разделом Х "Региональные мероприятия" Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности. В состав инспекционной группы также входит представитель Королевства Дания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекционная группа США прибыла по приглашению украинской стороны с целью мониторинга военно-политической ситуации в восточном и южном регионах Украины, наблюдением за военной деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, а также "предоставление международной поддержки Вооруженным Силам Украины".
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск.