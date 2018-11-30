Представники США інспектують зону проведення ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На території проведення ООС, відповідно до Віденського документа 2011 року, проходить інспекція, в якій, зокрема, беруть участь представники США. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
“У період з 27 листопада по 5 грудня 2018 року багатонаціональна інспекційна група США, у складі шести осіб, проводить на території України інспекцію зазначеного району відповідно до розділу Х „Регіональні заходи“ Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки. До складу інспекційної групи також входить представник Королівства Данія”, — йдеться у повідомлені.
Зазначається, що інспекційна група США прибула на запрошення української сторони з метою моніторингу військово-політичної ситуації у східному та південному регіонах України, спостереженням за військовою діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів України, а також “надання міжнародної підтримки Збройним Силам України”.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.