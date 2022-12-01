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Представители "росатома" на ЗАЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу - разведка

Представители "росатома" на ЗАЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу - разведка

Киев • УНН

 • 936602 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представители корпорации "росатом" "отмывают" деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имена персонала ЗАЭС, которые имеют гражданство Украины. Об этом сообщает ГУР МОУ в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Реальная финансовая отчетность не оформляется и не подается. То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "росатома"", - говорится в сообщении разведки.

Детали

Сейчас на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых это так называемые "кадыровцы" из батальона "ахмат". Их главная задача – устрашения персонала и склонения к сотрудничеству с оккупантами.

В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию, отмечают в ГУР.

Об этом было сообщено так называемую "полицию" Энергодара. Прибывшие на место событий сотрудники фсб распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ".

Добавим

Президент НАЭК "Энергоатом" заявил, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте вскоре после вторжения.

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