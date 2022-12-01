Представники "росатому" на ЗАЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представники корпорації "росатом" "відмивають" гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Про це інформує ГУР МОУ в Telegram, передає УНН.
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"Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "росатому"", - йдеться в повідомленні розвідки.
Деталі
Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадирівці" з батальйону "ахмат". Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.
У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію, зазначають в ГУР.
Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару. Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".
Додамо
Президент НАЕК "Енергоатом" заявив, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні невдовзі після вторгнення.