Представники "росатому" на ЗАЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу - розвідка

Цитата

"Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "росатому"", - йдеться в повідомленні розвідки.

Деталі

Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадирівці" з батальйону "ахмат". Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.

У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію, зазначають в ГУР.

Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару. Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".

Додамо

Президент НАЕК "Енергоатом" заявив, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні невдовзі після вторгнення.