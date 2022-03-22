Представители рф продолжают принудительную мобилизацию в ОРДО - Генштаб ВСУ

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"В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и прилегающих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после быстрого прохождения курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, которые понесли больших потерь вблизи Авдеевки и Изюма.

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Кроме того, Генштаб сообщил о состоянии российского вторжения по направлениях:

* На Полесском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

* На Сиверском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

* В направлении на Чернигов враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

* В направлении на Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

* На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению подразделений, утративших боеспособность, за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

* В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

* В районе населенного пункта Кременная враг активных действий не проводил. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населенного пункта Пшеничное.

* В районе населенного пункта Ямполь, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник осуществлял огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Успеха не имел.

* На направлении Донецк-Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

* Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

* На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Брилевка и Тарасовка, подразделениями “росгвардии” проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

* На Южнобугском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березнуватое осуществил разведку боем, понес потери и отошел.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины, указывают в Генштабе ВСУ.