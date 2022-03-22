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Представники рф продовжують примусову мобілізацію в ОРДО - Генштаб ЗСУ

Представники рф продовжують примусову мобілізацію в ОРДО - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 82764 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На тимчасово окупованій території Донецької області представники рф продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"У зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області представники російської федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков звернувся до жителів ОРДЛО із закликом ухилятися від насильницької мобілізації або переходити на бік ЗСУ

Окрім того, Генштаб повідомив про стан російського вторгнення по напрямках:

• На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.
• На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.
• У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.
• У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.
• На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.
• На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.
• В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.
• В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.
• На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.
• Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.
• На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами “росгвардії” проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.
• На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

Доповнення

Російські окупанти намагаються формувати та переміщувати резерви до кордонів України, вказують у Генштабі ЗСУ.

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