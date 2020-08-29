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Представитель Зеленского в КСУ: решение суда блокирует только работу Сытника, а не НАБУ

Киев • УНН

 • 14840 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Решением Конституционного суда Украины заблокирована только работа директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, поскольку его полномочия прекращены. Работа НАБУ не остановленная и не заблокирована. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Представитель Зеленского в КСУ: решение суда блокирует только работу Сытника, а не НАБУ

"С юридической точки зрения сегодняшнего дня Артем Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним - очень сложный вопрос. Кто должен сделать в его трудовой книжке запись об увольнении? На каком основании? В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант - президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем - пока я не могу сказать. Потому что вопрос очень неоднозначный и требует детального изучения", - отметил Вениславский.

По его словам, сейчас другого субъекта, который вправе уволить Сытника кроме Президента нет.

"Господин Сытник назначен на должность указом президента, на основании которого и возникли трудовые отношения с Артемом Сытником. Никакого другого субъекта, который вправе сейчас увольнять господина Сытника с должности, кроме президента, я сейчас не вижу", - добавляет Вениславский.

Так отвечая на вопрос о том, как быть с судьбой самого НАБУ и нужно ли Верховной Раде сейчас переписывать закон или вносить изменения в Конституцию, представитель Президента в КСУ отметил: "возможен и первый и второй вариант".

"Конечно, для того, чтобы обеспечить максимальную степень независимости антикоррупционного бюро, необходимо пересмотреть процедуру назначения его руководства. Она должна быть за пределами полномочий исполнительной власти. Ведь именно в исполнительной власти происходят наиболее коррупционные акты, с которыми и должно бороться НАБУ. Бороться с коррупцией в исполнительной власти будучи в сфере исполнительной власти - вряд ли правильный путь. Впрочем, оба указанных пути друг друга не исключают. На сегодня, чтобы не тормозить работу НАБУ, нужно внести изменения в закон. Это самый быстрый парламентский путь. А дальше - более стратегический путь, который предусматривает и изменения в Конституцию, и изменения в закон", - отметил он.

Вениславский также добавил, что из-за решения КСУ работа НАБУ заблокированной не будет.

"Нет, не будет. Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены. Кто будет выполнять эти полномочия - вопрос открытый. Скорее всего - его первый заместитель. Работа НАБУ не остановленна и не заблокирована. Всего-навсего прекращены полномочия председателя НАБУ, который, как решил Конституционный суд, был назначен неконституционным способом", - акцентировал он.

Раньше 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь, в Национальном антикорпуцийному бюро (НАБУ) заявили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.

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