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Представник Зеленського у КСУ: рішення суду блокує лише роботу Ситника, а не НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Рішенням Конституційного суду України заблокована лише робота директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, оскільки його повноваження припинено. Робота НАБУ не зупинена і не заблокована. Про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Представник Зеленського у КСУ: рішення суду блокує лише роботу Ситника, а не НАБУ

“З юридичної точки зору від сьогоднішнього дня Артем Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність. Але як припинити трудові відносини з ним — дуже складне питання. Хто має зробити у його трудовій книжці запис про звільнення? На якій підставі? У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати. Бо питання дуже неоднозначне і потребує детального вивчення”, — зазначив Веніславський.

За його словами, наразі іншого суб’єкта, який має право звільнити Ситника окрім Президента немає.

“Пан Ситник призначений на посаду указом президента, на підставі якого і виникли трудові відносини з Артемом Ситником. Жодного іншого суб’єкта, який має право зараз звільняти пана Ситника із посади, окрім президента, я зараз не бачу”, — додає Веніславський.

Так відповідаючи на питання про те, як бути із долею самого НАБУ і чи Верховній раді зараз потрібно переписувати закон чи вносити зміни до Конституції, представник Президента у КСУ зазначив: “можливий і перший і другий варіант”.

“Звичайно, для того, щоб забезпечити максимальний ступінь незалежності антикорупційного бюро, необхідно переглянути процедуру призначення його керівництва. Вона має бути поза межами повноважень виконавчої влади. Адже саме у виконавчій владі відбуваються найбільші корупційні акти, з якими й має боротися НАБУ. Боротися із корупцією у виконавчій владі будучи в сфері виконавчої влади — навряд чи правильний шлях. Втім, обидва вказані шляхи один одного не виключають. На сьогодні, щоб не гальмувати роботу НАБУ, потрібно внести зміни до закону. Це найшвидший парламентський шлях. А далі — більш стратегічний шлях, який передбачає і зміни до Конституції, і зміни до закону”, — відзначив він.

Веніславський також додав, що через рішення КСУ робота НАБУ заблокованою не буде.

“Ні, не буде. Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все — його перший заступник. Робота НАБУ не зупинена і не заблокована. Всього-на-всього припинені повноваження голови НАБУ, який, як вирішив Конституційний суд, був призначений у неконституційний спосіб”, — акцентував увану він.

Раніше 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У свою чергу, у Національному антикорпуційному бюро (НАБУ) заявили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим.

Додамо, що Ситник був призначений у НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка No 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

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