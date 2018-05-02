Представитель Украины на Евровидении-2018 провел первую репетицию

В среду 2 мая в Лиссабоне прошел четвертый день репетиций перед конкурсом. Сегодня их провела последняя группа из представителей 9 стран, участвующих во втором полуфинале.

Melovin будет представлять Украину на конкурсе с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.

Финал “Евровидения” состоится 12 мая.

Как сообщал УНН, представитель от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin отправился в Португалию.