Представитель Украины на Евровидении-2018 провел первую репетицию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Представитель Украины на “Евровидении-2018” Melovin провел первую репетицию на сцене песенного конкурса в столице Португалии Лиссабоне. Видео его выступления обнародовано на официальном YouTube-канале “Евровидения”, передает УНН.
В среду 2 мая в Лиссабоне прошел четвертый день репетиций перед конкурсом. Сегодня их провела последняя группа из представителей 9 стран, участвующих во втором полуфинале.
Melovin будет представлять Украину на конкурсе с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.
Финал “Евровидения” состоится 12 мая.
Как сообщал УНН, представитель от Украины на песенном конкурсе Евровидение Melovin отправился в Португалию.