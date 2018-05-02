Представник України на Євробаченні-2018 провів першу репетицію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Представник України на “Євробаченні-2018” Melovin провів першу репетицію на сцені пісенного конкурсу в столиці Португалії Лісабоні. Відео його виступу оприлюднене на офіційному YouTube-каналі “Євробачення”, передає УНН.
У середу 2 травня в Лісабоні пройшов четвертий день репетицій перед конкурсом. Сьогодні їх провела остання група з представників 9 країн, які беруть участь у другому півфіналі.
Melovin представлятиме Україну на конкурсі із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня.
Фінал цьогорічного “Євробачення” відбудеться 12 травня.
Як повідомляв УНН, представник від України на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення Melovin вирушив до Португалії.