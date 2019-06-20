Представитель Президента в КСУ прокомментировал решение суда относительно указа о роспуске Рады

“При подготовке указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции”, — заявил Вениславский.

Представитель Президента в КСУ добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права.

Таким образом, как отметил Федор Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Напомним, в КСУ подтвердили признание конституционным указ о роспуске Рады.