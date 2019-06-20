Представник Президента в КСУ прокоментував рішення суду щодо указу про розпуск Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Конституційний Суд України своїм рішенням продемонстрував неупередженість і відданість Конституції. Про це заявив представник Президента України в КСУ Федір Веніславський, коментуючи рішення щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
“При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції”, — заявив Веніславський.
Представник Президента в КСУ додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права.
Таким чином, як наголосив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
Нагадаємо, у КСУ підтвердили визнання конституційним указ про розпуск Ради.