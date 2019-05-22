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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 77939 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91253 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122598 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111512 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

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Представитель президента в ВР: над законопроектом о выборах работали ночь

Представитель президента в ВР: над законопроектом о выборах работали ночь

Киев  •  УНН

 • 19788 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Над законопроектом об изменении избирательного законодательства о выборах в парламент работали всю ночь. Об этом в комментарии УНН сообщил Советник Президента - представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Законопроект (относительно изменения в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины"- ред.) завершен и теперь его передают в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

Также, Стефанчук сказал, что будет присутствовать на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, сегодня состоится внеочередное заседание ВР.

На повестке дня два президентских законопроекта.

Согласно повестке дня внесены президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", который еще не опубликован на сайте парламента. Докладчиком по этому пункту повестки дня назначен председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич. Следующим пунктом также значится президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Докладчиком значится председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. Этот законопроект также пока не опубликован.

Напомним, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте.


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