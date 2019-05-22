Представник президента у ВР: над законопроектом про вибори працювали ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Над законопроектом про зміну виборчого законодавства про вибори до парламенту працювали всю ніч. Про це у коментарі УНН повідомив Радник Президента – представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук.
“Законопроект (щодо зміни до чинного закону „Про вибори народних депутатів України“ — ред.) завершений і наразі його передають до Верховної Ради”, — сказав Стефанчук.
Також, Стефанчук сказав, що буде присутнім на позачерговому пленарного засідання Верховної Ради України.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться позачергове засідання ВР.
На порядку денному два президентські законопроекти.
Відповідно до порядку денного внесено президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, який ще не опублікований на сайті парламенту. Доповідачем з цього пункту порядку денного призначено голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича. Наступним пунктом також значиться президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Доповідачем значиться голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.
Нагадаємо, проект Закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу зареєстровано у парламенті.