Перший президентський законопроект внесений до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У ВР зареєстровано перший президентський законопроект, повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу зареєстровано у парламенті.
Наразі на сайті ВР текст документу відсутній.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться позачергове засідання ВР. На порядку денному два президентські зконопроекти.
Відповідно до порядку денного внесено президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, який ще не опублікований на сайті парламенту. Доповідачем з цього пункту порядку денного призначено голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича. Наступним пунктом також значиться президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Доповідачем значиться голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.