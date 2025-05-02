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Несут угрозу нацбезопасности: в Украине запретили еще 11 пропагандистских изданий

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Госкомтелерадио пополнил Перечень антиукраинских изданий еще 11 изданиями. Всего в стоп-лист включено 577 пропагандистских изданий, распространение которых запрещено.

Несут угрозу нацбезопасности: в Украине запретили еще 11 пропагандистских изданий

Государственный комитет телевидения и радиовещания обновил Перечень антиукраинских изданий, поступающих из россии и беларуси и с временно оккупированных территорий Украины и имеющих антигосударственный контент. Перечень пополнили 11 запрещенных изданий. Об этом сообщили в ведомстве, передает УНН.

Детали

В течение апреля в Перечень антиукраинских изданий было внесено еще 11 изданий антиукраинского содержания. В общем, по состоянию на сегодня, в стоп-лист включено 577 пропагандистских изданий.

Госкомтелерадио осуществляет мониторинг издательской продукции, поступающей в Украину, и по результатам этого мониторинга формируется Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на подрыв независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды, оправдание террористических действий и посягательство на права и свободы человека.

Еще 45 пропагандистских изданий запрещены в Украине как антиукраинские22.12.22, 07:08 • 540879 просмотров

Его основная цель – предупредить участников сферы торговли печатной продукцией об изданиях, распространение которых может содержать признаки уголовных правонарушений.

Напомним

Госкомтелерадио инициировал обращение к корпорации Google с требованием удалить (блокировать) из ее сервисов российской пропагандистской литературы и недопущения ее повторного размещения.

Лилия Набока

Лилия Набока

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