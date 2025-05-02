Несуть загрозу нацбезпеці: в Україні заборонили ще 11 пропагандистських видань

Державний комітет телебачення і радіомовлення оновив Перелік антиукраїнських видань, що надходять з росії й білорусі та з тимчасово окупованих територій України і мають антидержавний контент. Перелік поповнили 11 заборонених видань. Про це повідомили у відомстві, передає УНН.

Деталі

Упродовж квітня до Переліку антиукраїнських видань було внесено ще 11 видань антиукраїнського змісту. Загалом, станом на сьогодні, до стоп-листа включено 577 пропагандистських видань.

Держкомтелерадіо здійснює моніторинг видавничої продукції, що надходить в Україну, і за результатами цього моніторингу формується Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на підрив незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, виправдання терористичних дій та посягання на права і свободи людини.

Ще 45 пропагандистських видань заборонені в Україні як такі, що несуть загрозу

Його основна мета – попередити учасників сфери торгівлі друкарською продукцією про видання, розповсюдження яких може містити ознаки кримінальних правопорушень.

Нагадаємо

Держкомтелерадіо ініціював звернення до корпорації Google з вимогою видалити (блокувати) із її сервісів російської пропагандистської літератури та недопущення її повторного розміщення.