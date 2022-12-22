Ще 45 пропагандистських видань заборонені в Україні як такі, що несуть загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Держкомтелерадіо виявив та вніс до переліку небезпечних ще 45 пропагандистських видань антиукраїнського змісту. Про це йдеться у повідомленні Комітету, передає УНН.
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«Здійснюючи постійний моніторинг видавничої сфери держави-агресора та веб-сегменту сфери книгорозповсюдження, було виявлено чергові 45 пропагандистських видань антиукраїнського змісту. Вони були внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини», - йдеться у повідомленні.
Також за матеріалами моніторингу ініційовано застосування персональних санкцій до 23 юридичних осіб держави-агресора (20 видавництв та 3 веб-порталів, які найбільше доклалися до випуску та розповсюдження пропагандистської літератури антиукраїнського змісту).
«З метою попередження правопорушень Держкомтелерадіо надіслав Інтернет-магазину «BizLit», ТОВ «Видавництво «Моноліт» та ТОВ «Видавництво «Моноліт Бізз» листи із роз’ясненням чинного законодавства щодо розповсюдження видавничої продукції», - повідомили у Держкомтелерадіо.
Також протягом року було встановлено 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції з використанням сервісів Google Книги та GooglePlay корпорації Google.
«У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо ініціював звернення до корпорації Google з вимогою видалити (блокувати) із сервісів Google відповідну інформацію та забезпечити недопущення її повторного розміщення», - повідомили у Комітеті.
Нагадаємо
У червні 2022 року Україна заборонила імпорт книг з росії та білорусі.