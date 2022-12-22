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Еще 45 пропагандистских изданий запрещены в Украине как антиукраинские

Еще 45 пропагандистских изданий запрещены в Украине как антиукраинские

Киев • УНН

 • 540865 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Госкомтелерадио обнаружил и внес в перечень опасных еще 45 пропагандистских изданий антиукраинского содержания. Об этом говорится в сообщении Комитета, передает УНН.

Цитата

«Осуществляя постоянный мониторинг издательской сферы государства-агрессора и веб-сегмента сферы книгораспространения, выявлены очередные 45 пропагандистских изданий антиукраинского содержания. Они были внесены в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, - говорится в сообщении.

Также по материалам мониторинга инициировано применение персональных санкций к 23 юридическим лицам государства-агрессора (20 издательств и 3 веб-порталов, которые больше всего приложились к выпуску и распространению пропагандистской литературы антиукраинского содержания).

«С целью предупреждения правонарушений Госкомтелерадио прислал Интернет-магазину «BizLit», ООО «Издательство «Монолит» и ООО «Издательство «Монолит Бизз» письма с разъяснением действующего законодательства о распространении издательской продукции», - сообщили в Госкомтелерадио.

Также в течение года был установлен 181 случай незаконного распространения издательской продукции с использованием сервисов Книги Google и GooglePlay корпорации Google.

«В связи с этим Госкомтелерадио инициировал обращение к корпорации Google с требованием удалить (блокировать) на сервисах Google соответствующую информацию и обеспечить недопущение ее повторного размещения», - сообщили в Комитете.

Напомним

В июне 2022 года Украина запретила импорт книг из России и Беларуси.

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