Представлялись работниками банка и присваивали деньги: полиция провела 17 обысков в call-центрах четырех городов

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"Аферисты звонили гражданам под видом работников банков и мобильных операторов. Правонарушители узнавали данные карточек и коды из SMS-сообщений для дальнейшего присвоения денег. Также, гражданам предлагали вкладывать средства в криптовалюту или заняться инвестированием", - сообщили правоохранители.

Детали

Отмечается, что в соответствующих call-центрах работало более 800 человек. Правоохранители информируют, что мошенники заранее разрабатывали сценарии общения с "клиентами", операторов обучали применять манипулятивные техники, направленные на вызов доверия. Аферисты также оборудовали офисы электронно-вычислительной техникой и Sip-телефонией.

Правоохранители провели 17 обысков, во время которых изъяли почти 900 единиц компьютерной техники, а также мобильные телефоны, жесткие диски, SIM-карты и документацию. Сейчас проводятся следственные действия для установления организаторов мошеннических схем. Открыто четыре уголовных производства по ч. 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Напомним

Украинская киберполиция в июле разоблачила группу людей, которые использовали фейковые аккаунты в соцсетях для распространения российской пропаганды и мошенничества.