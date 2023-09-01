Представлялися працівниками банку і привласнювали гроші: поліція провела 17 обшуків у call-центрах чотирьох міст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кіберполіцейські провели 17 обшуків у шахрайських саll-центрах у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Аферисти дзвонили громадянам під виглядом працівників банку, мобільних операторів дізнавалися дані карток і привласнювали гроші, інформує УНН з посиланням на Telegram Кіберполіції України.
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"Аферисти телефонували громадянам під виглядом працівників банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися дані карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Також, громадянам пропонували вкладати кошти в криптовалюту чи зайнятися інвестуванням", - повідомили правоохоронці.
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Зазначається, що у відповідних call-центрах працювало понад 800 осіб. Правоохоронці інформують, що шахраї заздалегідь розроблювали сценарії спілкування з "клієнтами", операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Аферисти також обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією.
Правоохоронці провели 17 обшуків, під час яких вилучили майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Нагадаємо
Українська кіберполіція у липні викрила групу людей, які використовували фейкові акаунти у соцмережах для поширення російської пропаганди та шахрайства.