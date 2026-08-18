Представление о назначении Сыбиги министром иностранных дел поступило в Раду - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины поступило в парламент, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Сибиги vинистром иностранных дел Украины - сообщил Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит представление в ближайшее время в порядке, определенном Конституцией Украины и парламентской процедурой.

Стефанчук подтвердил, что в Раду поступило представление о назначении Хмары министром обороны

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший врио главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И.о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.