Представление о назначении Сыбиги министром иностранных дел поступило в Раду - Стефанчук
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что представление Президента о назначении Андрея Сыбиги министром иностранных дел поступило в парламент. Рассмотрение состоится в ближайшее время в соответствии с процедурой.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины поступило в парламент, передает УНН.
В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Сибиги vинистром иностранных дел Украины
По его словам, парламент рассмотрит представление в ближайшее время в порядке, определенном Конституцией Украины и парламентской процедурой.
Стефанчук подтвердил, что в Раду поступило представление о назначении Хмары министром обороны18.08.26, 17:33 • 546 просмотров
Контекст
15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший врио главы СБУ Евгений Хмара.
Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.
Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.
И.о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.