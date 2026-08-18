Подання про призначення Сибіги міністром закордонних справ надійшло до Ради - Стефанчук

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39634 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46836 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 39316 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 27031 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40881 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 19901 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44686 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41864 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 08:44 • 23100 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
18 серпня, 09:52 • 21342 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані18 серпня, 20:05 • 4234 перегляди
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 6442 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 3090 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 4906 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 3810 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39651 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46855 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 39333 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40894 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44692 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 20 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65310 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 70692 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 77866 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75350 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Подання про призначення Сибіги міністром закордонних справ надійшло до Ради - Стефанчук

Київ • УНН

 • 2716 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що подання Президента про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ надійшло до парламенту. Розгляд відбудеться найближчим часом згідно з процедурою.

Подання про призначення Сибіги міністром закордонних справ надійшло до Ради - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України надійшло до парламенту, передає УНН.

До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Андрія Сибіги vіністром закордонних справ України 

- повідомив Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне подання найближчим часом у порядку, визначеному Конституцією України та парламентською процедурою.

Стефанчук підтвердив, що до Ради надійшло подання на призначення Хмари міністром оборони18.08.26, 17:33 • 2520 переглядiв

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

Антоніна Туманова

Політика