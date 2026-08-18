Подання про призначення Сибіги міністром закордонних справ надійшло до Ради - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що подання Президента про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ надійшло до парламенту. Розгляд відбудеться найближчим часом згідно з процедурою.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України надійшло до парламенту, передає УНН. До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Андрія Сибіги vіністром закордонних справ України - повідомив Стефанчук. За його словами, парламент розгляне подання найближчим часом у порядку, визначеному Конституцією України та парламентською процедурою. Стефанчук підтвердив, що до Ради надійшло подання на призначення Хмари міністром оборони Контекст 15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару. Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ. Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий. Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.