Представили нового губернатора Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового председателя Черниговской ОГА, передает корреспондент УНН.
"Позвольте начать с того, чтобы вам нового председателя Черниговской ОГА Александра Мысника", - заявил Президент.
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Во время церемонии представления Порошенко передал удостоверение руководителя ОГА.
Ранее Президент Петр Порошенко назначил Александра Терещука председателем Киевской областной государственной администрации.
Кроме того, 22 ноября Глава государства уволил председателя Луганской ОГА.