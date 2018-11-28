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Представили нового губернатора Чернігівської області

Представили нового губернатора Чернігівської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко офіційно представив нового голову Чернігівської ОДА, передає кореспондент УНН.

“Дозвольте почати з того, щоб представити вам нового голову Чернігівської ОДА Олександра Мисника”, — заявив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко звільнив голову Чернівецької ОДА

Під час церемонії представлення Порошенко передав посвідчення керівника ОДА.

Раніше Президент Петро Порошенко призначив Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, 22 листопада Глава держави звільнив голову Луганської ОДА.

Українські Національні Новини

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