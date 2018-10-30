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Головою Київської ОДА став "нелюстрований" генерал Терещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко призначив Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті Адміністрації Президента, передає УНН.

“Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства”, — йдеться в указі №349/2018.

Попереднім своїм указом Президент звільнив з посади голови Київської ОДА Олександра Горгана.

Зазначимо, О.Терещук обіймав посади в правоохоронних органах.

Так, протягом 2005-2008 років він був начальником Печерського райуправління Головного управління МВС України в Києві. Пізніше працював на посаді начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

З листопада 2012 по липень 2014 року О.Терещук очолював управління МВС України у Волинській області. А з липня 2014 року обіймав посаду начальника ГУ МВС України у місті Києві. 5 червня був звільнений на виконання закону про люстрацію.

Проте у липні Президент Петро Порошенко скасував люстрацію О.Терещука у зв'язку з "необхідністю забезпечення обороноздатності держави". Його було знову призначено начальником київської міліції.

З квітня 2016 року і донині був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. 24 жовтня його  рекомендували на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

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