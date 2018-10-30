Председателем Киевской ОГА стал "нелюстрований" генерал Терещук
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Петр Порошенко назначил Александра Терещука председателем Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте Администрации Президента, передает УНН.
"Назначить Терещукп Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе №349/2018.
Предыдущим своим указом Президент уволили с должности председателя Киевской ОГА Александра Горгана.
Отметим, Терещук занимал должности в правоохранительных органах.
Так, в течение 2005-2008 годов он был начальником Печерского райуправления Главного управления МВД Украины в Киеве. Позже работал на должности начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины.
С ноября 2012 года по июль 2014-го Терещук возглавлял управление МВД Украины в Волынской области. А с июля 2014 года занимал должность начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве. 5 июня был уволен во исполнение закона о люстрации.
Однако в июле Президент Петр Порошенко отменил люстрацию Терещука в связи с "необходимостью обеспечения обороноспособности государства". Он был вновь назначен начальником киевской милиции.
С апреля 2016 года и по сей день был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. 24 октября его рекомендовали на должность председателя Киевской областной государственной администрации.