Международная делегация посетила Запорожье: обсудили последствия российской агрессии и план восстановления Запорожской области

Глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко провел встречу с представителями Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, а также с послами Франции, Швейцарии и Канады. Они обсудили атаки со стороны российского агрессора в регионе, последствия подрыва Каховской ГЭС, проблемы тотального заминирования, а также важность международной поддержки жителей региона, в частности план восстановления Запорожской области. Об этом УНН сообщает с ссылкой на официальный канал руководителя ЗОВА.

Детали

Иностранные партнеры были проинформированы о ежедневных вражеских атаках на населенные пункты региона и объекты критической инфраструктуры, ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС и вызовы, связанные с абсолютно хаотичным заминированием оккупантами территории области.

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Кроме того, Юрий Малашко презентовал план восстановления Запорожской области и отметил важности международной поддержки жителей региона, особенно в зимний период, поблагодарив за помощь, которая уже предоставляется Запорожской области.

Среди прочего участники встречи обсудили инициативу налаживания побратимских отношений между городами. Представители дипломатических миссий заверили, что их страны и в дальнейшем будут продолжать поддержку Украины и украинцев.

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