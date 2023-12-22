Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген предупреждает, что термин "холодная война" приобретает актуальность, и населению Германии необходимо подготовиться к этому. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Мы должны сказать людям, что, к сожалению, мы возвращаемся к временам, подобным холодной войне - сказал Хойсген изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он также вспомнил слова министра обороны ФРГ Писториуса, о том, что Германия должна стать пригодной к войне. По словам Хойсгена, этот путь должен быть последовательно реализован.

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Мы должны сделать гораздо больше, потому что Германия окажется под гораздо большим давлением, чем сейчас - сказал Председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также отметил, о вероятности того, что США несколько сократят помощь Украине, в которую вторглась россия. Хойсген призвал правительство Германии предоставить Киеву большую поддержку.

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