Предприятия малого и среднего бизнеса в октябре выиграли более половины контрактов госзакупок - YouControl
В октябре 2023 года более 60 000 МСБ в Украине выиграли контракты на государственные закупки на сумму более 20 миллиардов гривен, что составляет 71% от общей стоимости контрактов, причем больше всего получили строительные компании.
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за жалоб посетителей и реакции в социальных сетях после обвинений в сексуальном насилии в его адрес.
"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН
МИД Украины приветствовал резолюцию ООН о нарушении прав человека на всех оккупированных Россией украинских территориях, в которой содержится призыв к рф прекратить агрессию и вывести войска. Резолюция осуждает нарушение Россией прав человека и требует прекратить депортацию детей.
Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении войск и техники
Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении американских войск и техники в Дании, которое ожидает одобрения парламента, что может занять год. Это соглашение перекликается с аналогичными соглашениями США с Норвегией, Швецией и Финляндией.
"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром
"Киевстар" устранил перебои со связью на юге и западе Украины, вызванные проблемой 20 декабря. Работа сети стабилизируется.
Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse
Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первый энергоблок на базе технологии AR1000 на Хмельницкой АЭС до 2028-2029 годов. Он добавит около 1200 МВт в энергосистему и усилит энергетическую независимость.
Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае
Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.
Во Львове врачи спасли женщину с 10-сантиметровой опухолью надпочечников
Львовские врачи успешно провели двухчасовую операцию по удалению опасной для жизни 10-сантиметровой опухоли надпочечников у 40-летней женщины, которую на четвертый день после операции отпустили домой.
Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн
Чиновника Ужгородского городского совета, директора коммунального предприятия и подрядчика подозревают в растрате 700 000 гривен бюджетных средств во время ремонта здания коммунального предприятия. Полиция провела обыски в помещениях городского совета и по месту жительства подозреваемых.
Украина планирует произвести в 2024 году тысячи ударных дронов различной дальности - Камышин
Украина планирует произвести более 10 000 ударных беспилотников среднего и 1000 ударных беспилотников дальнего радиуса действия в 2024 году в дополнение к одному миллиону беспилотников FPV, объявленного президентом Зеленским.