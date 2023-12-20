Предприятия малого и среднего бизнеса в октябре выиграли более половины контрактов госзакупок - YouControl

Более 60 тысяч малых и средних предприятий в Украине стали победителями государственных закупок за октябрь 2023 года. Компании, которых удалось точно классифицировать, получили заказы на более 20 млрд грн, а это 71 процент от общей суммы контрактов. Об этом сообщает YouControl, пишет УНН.

Детали

YouControl и Ассоциация Открытых Данных проанализировали 296 тысяч закупок и их победителей. На основе этого анализа был составлен рэнкинг из 25-ти победителей государственных закупок среди малого и среднего бизнеса по сумме контрактов.

У 16 компаний из 25 сумма выигранных контрактов за месяц выше чем за весь их годовой чистый доход в течение 2022 года.

Это порождает ряд предположений. Об активном использовании ими субподрядчиков после заключения контрактов. О том, что эти предприятия лишь номинально являются малыми или средними, а по факту являются частью крупных финансово-промышленных групп. Или же о том, что экономические мощности этих компаний не соответствуют требованиям заявленным в закупке. В последнем случае возникает вопрос о компетентности тендерных комиссий, которые утверждали победителей - пишет YouControl.

Как отмечается, из 19,1 тысячи компаний-победителей закупок из категории малого и среднего бизнеса, которые удалось точно классифицировать, выявлено 3089 средних предприятий (16% от общего количества), получивших заказов на сумму 10,3 млрд грн (36% от всех контрактов, вошедших в выборку). 5813 компаний из категории малого бизнеса составили 30% и выиграли заказов на соизмеримую со средними сумму - 10 млрд грн (35% от общей суммы контрактов).

Микропредпринимательства, которые имеют до 10 работников и до 2 млн евро дохода, составили 53% среди компаний-победителей торгов и выиграли 29% заказов на сумму 8,4 млрд грн. Если к ним добавить большинство ФЛП из 41 тысячи неопределенных по типу победителей, то окажется, что именно микробизнес стал наиболее многочисленной подгруппой малого и среднего бизнеса по количеству контрактов. Хотя и несколько уступил малым и средним предприятиям по стоимости этих контрактов.

В топ 25 по общей сумме выигранных в процессе публичных закупок контрактов за октябрь в основном вошли малые и средние компании строительной отрасли, которые занимаются строительством дорог и автострад, жилых и нежилых помещений, электроснабжением. Такие компании получили больше всего денег по договорам о закупке - 45,6% от общей суммы, что составило 13,1 млрд грн.

Наибольшее количество победителей зарегистрировано в г. Киеве - 4141 (22%) и в областях городов-миллионников: Днепропетровская область (7,3%), Львовская область (7,1%). Весомую удельную долю в общем количестве победителей также имеют Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская области.

Дополнение

Как определяется, малый и средний бизнес достаточно активно участвует в процессе публичных закупок как поставщик товаров и услуг распорядителям бюджетных средств. Существуют объективные причины, по которым МСБ в одних регионах более активен, чем в других, а определенные отрасли, такие как строительство, транспорт или фармацевтика, выходят в тренды по количеству и объемам контактов.

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