Чаще всего бизнес жалуется на налоговую - статистика Совета бизнес-омбудсмена

В третьем квартале 2023 года Совет бизнес-омбудсмена получил 310 жалоб на злоупотребления со стороны государственных органов. Уже длительное время лидерами по количеству жалоб на них остаются налоговики, пишет УНН со ссылкой на обзор работы СБО.

Детали

Количество жалоб на действия налоговиков составляет 176 (57%). Чаще всего предприниматели жалуются на налоговые проверки (55 жалоб), невыполнение судебных решений (38), другие налоговые вопросы (27), включение в перечень рисковых плательщиков (27), системную блокировку налоговых накладных (20). В СБО констатируют, что возвращение к довоенной системе налогообложения способствовало увеличению количества жалоб на налоговые проверки. В то же время, по сравнению с предыдущими периодами, несколько уменьшилось количество жалоб на блокировку налоговых накладных.

"В конце концов еще одна примечательная категория обращений предпринимателей касалась других налоговых вопросов. Речь идет о единичных жалобах компаний, которым налоговая начисляла штрафы, хотя те воспользовались налоговыми льготами, введенными в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кроме того, в производстве Совета были и обращения от бизнеса, который подвергался притеснениям со стороны налоговиков, поскольку он не мог предоставить первичную документацию, к которой был утрачен доступ или которая была уничтожена в результате боевых действий", - констатируют в СБО.

Бизнес также жаловался на действия правоохранительных органов - 13% от всех жалоб, таможенные вопросы - 9%. Примечательно, что Государственная налоговая служба является лидером среди государственных органов, на которые жалуются предприниматели, - 179 жалоб за III квартал. На втором месте - Государственная таможенная служба со значительным отрывом - всего 27 жалоб.

Бизнес омбудсмен Роман Ващук недавно в интервью сообщил, что проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - либо в первой инстанции, либо в апелляции в Верховном суде.

Добавим

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.