Предотвращение домашнего насилия - Кабмин утвердил новый порядок мониторинга

ukenru
Эксклюзив
20 апреля, 14:18 • 16919 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
20 апреля, 14:04 • 37087 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
20 апреля, 12:50 • 26524 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 29377 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 29659 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 22552 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 45281 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 20011 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 34108 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 48812 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.3м/с
36%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назвал вероятный вывод войск из Донбасса стратегическим поражением20 апреля, 22:42 • 11200 просмотра
Мадьяр обсудит с Зеленским возврат активов Ощадбанка только после вступления в должность20 апреля, 23:18 • 5148 просмотра
российские дроны атаковали жилые дома и больницу в Сумах - первые подробностиVideo20 апреля, 23:54 • 11271 просмотра
Кремль искажает экономические показатели РФ - шведская разведка21 апреля, 00:35 • 8074 просмотра
Массированная атака на Сумы – по меньшей мере четверо пострадавших21 апреля, 01:11 • 3734 просмотра
публикации
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 22105 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 30417 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 49149 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto20 апреля, 10:35 • 42284 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 49149 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 52235 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 45177 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 50753 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 73500 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Социальная сеть
Dassault Rafale

Предотвращение домашнего насилия - Кабмин утвердил новый порядок мониторинга

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Кабмин утвердил механизм оценки работы органов и помощи пострадавшим. Данные будут передаваться через цифровые системы и публиковаться в годовых отчетах.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок мониторинга в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Постановление №482 от 10.04.2026 определяет единый механизм оценки выполнения законодательства, эффективности работы ответственных органов и качества оказания помощи пострадавшим.

Новый порядок охватывает значительно более широкий перечень субъектов, чем раньше. В число ответственных, в частности, включены центральные органы Нацсоцслужбы и Минсоцполитики, местные органы власти от областных администраций до сельских советов, правоохранительные и судебные органы (полиция, прокуратура, суды, уполномоченные органы по вопросам пробации), специализированные службы (центры "Барнахус", мобильные бригады, кризисные комнаты, горячие линии), а также учреждения образования и здравоохранения. Мониторинг осуществляется с целью определения фактического состояния соблюдения требований законодательства, выявления проблем в практике его применения и формирования предложений по совершенствованию государственной политики

- заявили в Министерстве.

Кроме того, предусмотрено использование цифровых инструментов обмена данными. В частности, передача информации будет осуществляться через систему "Трембита". Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) интегрирован с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС).

Как отметили в Министерстве юстиции Украины, ежегодный отчет, который публикуется до 1 апреля, будет содержать характеристику пострадавших и обидчиков с распределением по следующим критериям:

  • возрасту, полу и месту жительства;
    • анализ летальных исходов и самоубийств, вызванных домашним насилием;
      • оценку эффективности запретительных предписаний и профилактического учета;
        • ключевые индикаторы результативности, в частности соотношение лиц, прошедших программу для обидчиков, к количеству повторных правонарушений.

          Вся информация в отчете подлежит обезличиванию с целью обеспечения защиты персональных данных

          - уточнили в ведомстве.

          В Украине стало меньше дел о домашнем насилии, но обращений за помощью стало больше30.12.25, 14:09 • 3134 просмотра

          Евгений Устименко

          ОбществоПолитика
          Село
          Техника
          Кабинет Министров Украины
          Министерство социальной политики Украины
          Министерство юстиции Украины