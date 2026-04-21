Предотвращение домашнего насилия - Кабмин утвердил новый порядок мониторинга
Киев • УНН
Кабмин утвердил механизм оценки работы органов и помощи пострадавшим. Данные будут передаваться через цифровые системы и публиковаться в годовых отчетах.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок мониторинга в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
Постановление №482 от 10.04.2026 определяет единый механизм оценки выполнения законодательства, эффективности работы ответственных органов и качества оказания помощи пострадавшим.
Новый порядок охватывает значительно более широкий перечень субъектов, чем раньше. В число ответственных, в частности, включены центральные органы Нацсоцслужбы и Минсоцполитики, местные органы власти от областных администраций до сельских советов, правоохранительные и судебные органы (полиция, прокуратура, суды, уполномоченные органы по вопросам пробации), специализированные службы (центры "Барнахус", мобильные бригады, кризисные комнаты, горячие линии), а также учреждения образования и здравоохранения. Мониторинг осуществляется с целью определения фактического состояния соблюдения требований законодательства, выявления проблем в практике его применения и формирования предложений по совершенствованию государственной политики
Кроме того, предусмотрено использование цифровых инструментов обмена данными. В частности, передача информации будет осуществляться через систему "Трембита". Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) интегрирован с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС).
Как отметили в Министерстве юстиции Украины, ежегодный отчет, который публикуется до 1 апреля, будет содержать характеристику пострадавших и обидчиков с распределением по следующим критериям:
- возрасту, полу и месту жительства;
- анализ летальных исходов и самоубийств, вызванных
домашним насилием;
- оценку эффективности запретительных предписаний и профилактического учета;
- ключевые индикаторы результативности, в частности соотношение лиц, прошедших программу для обидчиков, к количеству повторных правонарушений.
Вся информация в отчете подлежит обезличиванию с целью обеспечения защиты персональных данных
