Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного выезда за границу

Прокуратура в городе Киеве сообщила подозрение двум мужчинам в организации схемы незаконной переправки граждан Украины через государственную границу. По данным следствия, клиентам предлагали оформиться водителем-волонтером, получить вид на жительство в Словакии или штамп о выезде. Об этом передает УНН со ссылкой пресс-службу органов столичной прокуратуры.

Разоблачены и сообщено о подозрении 43 - летнему уроженцу Беларуси и 48-летнему киевлянину в организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу по предварительному сговору с другими лицами (ч. 3 ст. 332 УК Украины) - говорится в заметке.

Фигуранты предлагали помощь мужчинам, которые не имеют права выезда за границу в период действия военного положения, и как указывают следователи, - обещали организовать один из нескольких вариантов выезда.

Согласно материалам прокуратуры, схема имела следующий вид:

Сначала "клиенту" предложили оформление фиктивного вида на жительство на территории Словакии, что давало право выехать за границу. Такие услуги оценили в 10 000 долларов.

Другой вариант, более дешевый - фиктивно оформиться водителями-волонтерами, которые осуществляют перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины. За это нужно было заплатить 2500 долларов.



Впоследствии "клиенту" предложили вариант выезда уже путем оформления фиктивного выездного штампа в загранпаспорте. Такая услуга стоила 8500 долларов США.



За несколько дней до передачи средств один из участников схемы получил от "клиента" его паспорт для выезда за границу для того чтобы оформить ему выездной штамп.



Клиенту отдавали его загранпаспорт, с отметкой разрешения выезда за границу, уже после получения 4 500 евро.



Пока следственные действия в уголовном производстве продолжаются, но обоим организаторам сообщено о подозрении в содействии в организации незаконной переправки через государственную границу Украины, - из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Напомним,

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