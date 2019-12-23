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Пражский центр исследований обозначил на карте Крым как часть России

Пражский центр исследований обозначил на карте Крым как часть России

Киев  •  УНН

 • 16086 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Центр исследований Геополитика и политическая географии Пражского университета изобразил на карте мира Крым тем же цветом, как и Российскую Федерацию, в то время как Украина была обозначена другим оттенком, передает УНН.

Так, Центр исследований Геополитика и политическая географии Пражского университета опубликовал результаты исследования на своей странице в Facebook. На карте изображено количество литров потребленного алкоголя на душу населения в разных странах. В “русском” Крыму и самой РФ цветная отметка имеет цифру 11,6 литров, в то время как в Украине — 8,6.

Напомним, издание The New York Times опубликовало статью, в которой подало карту Украины без Крыма.

Как ранее сообщал УНН, компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь “российской” территорией в своем приложении “Погода”. При этом в материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отражаются ни частью Украины, ни частью России.

Украинские Национальные Новости

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