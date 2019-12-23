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Празький центр досліджень позначив на мапі Крим як частину Росії

Празький центр досліджень позначив на мапі Крим як частину Росії

Київ • УНН

 • 16092 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Центр досліджень Геополітики та Політичної географії Празького університету зобразив на мапі світу Крим тим самим кольором, як і Російську Федерацію, у той час як Україна була позначена іншим відтінком, передає УНН.

Так, Центр досліджень Геополітики та Політичної географії Празького університету опублікував результати дослідження на своїй сторінці у Facebook. На мапі зображена кількість літрів спожитого алкоголю на душу населення у різних країнах. У «російському» Криму і самій РФ кольорова позначка має цифру 11,6 літрів, у той час як в Україні – 8,6.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю, в якій подало мапу України без Криму.

Як раніше повідомляв УНН, компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь “російською” територією в своєму додатку “Погода”. При цьому в материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

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