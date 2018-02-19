В Праге почтили память Героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В столице Чехии Праге почтили память Героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Чешской Республике.
“На Староместской площади Праги состоялся памятный митинг, на котором выступил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис. Участники акции запустили в пражское небо символические белые шарики с портретами Героев Небесной Сотню”, — рассказали в посольстве.
В представительстве Украины в Чехии добавили, что настоятель греко-католической церкви Святого Климента отец Василий Сливоцкий отслужил на Ольшанском кладбище Праги возле памятного знака Героям Небесной Сотни панихиду по погибшим.
Как сообщал УНН, в конце января в Мариуполе почтили память погибших в результате одного из самых масштабных обстрелов — микрорайона “Восточный” — что произошел 24 января 2015 года.