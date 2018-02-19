У Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У столиці Чехії Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Чеській Республіці.
“На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з портретами Героїв Небесної cотні”, — розповіли в посольстві.
У представництві України в Чехії додали, що настоятель греко-католицької церкви Святого Климентія отець Василь Сливоцький відслужив на Ольшанському кладовищі Праги біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні панахиду за загиблими.
Як повідомляв УНН, наприкінці січня у Маріуполі вшанували пам’ять загиблих внаслідок одного з наймасштабніших обстрілів — мікрорайону “Східний”, — що стався 24 січня 2015 року.